I ragazzi ticinesi meglio pagati che Oltralpe

di Corrado Bianchi Porro

Quando si comincia a dare la paghetta? A titolo indicativo Pro Juventute consiglia un franco alla settimana a partire da sei anni, due per settimana a sette anni, tre per settimana a otto anni e 4 a nove anni. Da dieci anni in su, meglio passare al mensile: da 25 a 30 franchi. Nella Svizzera tedesca l’educazione finanziaria inizia precocemente: a sei anni. A sette anni è l’età giusta per effettuare i primi acquisti. Il fine della paghetta è infatti il terreno di prova che permette ai bambini di muovere i primi passi nella gestione autonoma del denaro. In Romandia e Ticino incominciano a parlare di denaro e a dare la paghetta più tardi, generalmente a sette in Romandia e a otto nella Svizzera italiana. Per le ragazze la paghetta avviene mediamente come in Ticino (8 anni), in compenso ricevono importi mediamente più elevati di 2 franchi al mese fino a 15-16 anni dove le differenze si elidono. A 12 anni i ragazzi apprezzano anche i regali in denaro. In compenso, se iniziano più tardi il discorso sul denaro, in Ticino si propende per paghette più generose. Per un bambino di 10 anni, il valore mediano della Svizzera è di 16 franchi al mese, ma tra i genitori ticinesi la percentuale che dà una paghetta di oltre 20 franchi al mese è di oltre il 40%. È quanto si ricava da uno studio che è stato presentato ieri a Zurigo da Credit Suisse su oltre 14 mila adulti, con due sondaggi separati condotti dagli istituti amPuls e sotomo, con l’ausilio di Pro Juventute. Lo studio è stato presentato alla Schulhaus Feld da Florence Schnydring Moser (CS), Michael Hermann (sotomo) e Katia Wiesendanger (Pro Juventute).