I vantaggi del fare impresa in Ticino

Il DFE lancia la campagna informativa “Innova. Crea. Cresci” per illustrare alle aziende del Cantone la paletta di misure a sostegno delle piccole e medie imprese.

Il futuro è adesso: è ispirandosi a questo motto che il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) lancia la campagna informativa “Innova. Crea. Cresci”. Durante quattro eventi regionali, organizzati dalla Divisione dell’economia, in collaborazione con gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), tra settembre 2017 e aprile 2018, sarà possibile illustrare alle aziende l’ampia paletta di misure a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e di chi desidera mettersi in proprio.

In altre parole, la campagna informativa intende presentare il “Sistema regionale dell’innovazione” (SRI) quale elemento centrale a sostegno dell’imprenditorialità in Ticino. Sarà inoltre una preziosa occasione per rinforzare ulteriormente il contatto diretto con le aziende, grazie anche alla presenza del consigliere di Stato e direttore del DFE Christian Vitta.

I quattro eventi si terranno secondo il formato già utilizzato con successo nella campagna “Più opportunità per tutti” dello scorso anno. Tra le 11:30 alle 12:30 saranno quindi illustrati gli strumenti principali a disposizione delle varie tipologie di azienda, grazie anche ad alcune testimonianze di successo. A seguire vi sarà uno standing lunch per tutti i partecipanti, possibilità di trascorrere un piacevole momento di contatto e messa in rete.

Sulla pagina www.ti.ch/fare-impresa è possibile iscriversi online ai quattro eventi, previsti il 22 settembre 2017 a Chiasso, il 13 ottobre 2017 a Bellinzona, il 22 febbraio 2018 a Lugano e il 19 aprile 2018 a Locarno, oltre che consultare i programmi dettagliati, con informazioni più precise su luoghi e relatori.

(Red)