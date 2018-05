Il franco? Una lunga storia di successo

di Corrado Bianchi Porro

Di fronte ad un’Aula Magna gremita in ogni ordine di posti da studenti, autorità e corpo insegnante, il presidente della direzione della Banca Nazionale Svizzera, Thomas Jordan, ieri all’USI ha affrontato il tema dei cambiamenti della politica monetaria a seguito della crisi del 2008 e ha promesso che tornerà in Ticino l’8 novembre prossimo a presentare il libro: “Il franco svizzero, la storia di un successo”. Attualmente il valore del franco ponderato dal commercio estero si situa, in termini reali, all’incirca allo stesso livello precedente alla soppressione del cambio minimo in rapporto all’euro. Ma è stato un cammino tortuoso. La Svizzera dispone di una piazza finanziaria particolarmente importante rispetto alla taglia della sua economia che tuttavia è aperta sul mondo, dato che l’export rappresenta oggi circa il 54% del Pil. Inoltre il franco, nei momenti di crisi internazionali, si presenta agli occhi degli investitori internazionali come un porto sicuro. Ovviamente la crisi ha avuto un grande impatto in Europa e anche il Ticino ne ha risentito nei suoi rapporti con l’Italia, ha commentato Jordan. Per ovviare alla crisi del 2008, le banche centrali hanno ampliato la base monetaria (la BNS da 150 a 850 miliardi) e abbassato i tassi d’interesse che dal livello dell’8-20% degli anni ‘80 sono scesi oggi nella forchetta tra lo zero e il 2%.