Inizio dell'anno negativo per le casse pensioni

Rendimenti in calo per le casse pensioni svizzere: il relativo indice di Credit Suisse ha perso 2,34 punti (-1,36%) nel primo trimestre, attestandosi a 170,14 punti. Secondo la banca la flessione si spiega principalmente con una correzione dopo la forte performance registrata nel 2017 (+8,05%). La maggior parte della correzione ha avuto luogo in febbraio (-1,26%), mentre in gennaio (-0,04%) e in marzo (-0,07%) vi sono state contrazioni molto limitate, spiega Credit Suisse in un comunicato odierno.

Fatta eccezione per l'immobiliare e le ipoteche, rimasti neutrali, tutte le classi di attivi hanno pesato sulla performance dei primi tre mesi dell'anno. Il calo maggiore è stato registrato a livello di azioni, con un -0,65% per titoli svizzeri e un -0,47% per quelli esteri.

Il livello dell'indice della rimunerazione minima LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) è sceso di 0,38 punti (-0,25%), portandosi a quota 152,48. Nel trimestre in rassegna il rendimento dell'indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere è quindi stato inferiore dell'1,61% all'obiettivo LPP.

Il calcolo dell'indice Credit Suisse delle casse pensioni si basa sui rendimenti ottenuti dagli istituti di previdenza (al lordo della deduzione delle spese di gestione) che hanno i loro valori patrimoniali depositati presso la banca.

