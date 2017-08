Julius Bär si espande in GB

La banca zurighese Julius Bär amplia la sua presenza in Gran Bretagna ingaggiando nuovi consulenti alla clientela. Con la Brexit la richiesta di un'amministrazione patrimoniale di qualità è cresciuta, indica l'istituto elvetico in una nota odierna.

La banca privata ha aperto nuovi uffici a Manchester, Leeds e Glasgow, si legge nel comunicato. Un piccolo team di consulenti alla clientela sarà presente anche a Belfast.

Saranno assunti fino a 30 consulenti, specialisti e collaboratori per attività di back-office supplementari, ha detto all'ats la portavoce Sabine Jaenecke. A causa dell'attuale situazione di mercato in Gran Bretagna, i clienti facoltosi sono aperti ad un'amministrazione patrimoniale qualitativa. Julius Bär vi vede quindi una grande opportunità.

Secondo la banca zurighese i due terzi dei patrimoni in Gran Bretagna sono in mano ad aziende e clienti agiati insediati fuori da Londra. Grazie alla forte presenza locale, Julius Bär può soddisfare meglio i bisogni di questi clienti.

(Ats)