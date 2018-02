La casa è sempre più donna

di Corrado Bianchi Porro

I venditori di case fanno bene ad avere un occhio di riguardo per le donne. Infatti, nella decisione sull’immobile residenziale, sono loro a fare la differenza e a prendere volentieri le redini. L’indagine effettuata dal Credit Suisse sul mercato immobiliare svizzero mostra che nel 53% dei casi è la donna a stabilire il primo contatto con l’agente immobiliare (l’uomo solo al 41% accende per primo i contatti).

Il ruolo dominante della donna si manifesta anche nella prima visita. Specie se è effettuata da un solo partner. Se questi è l’uomo, anche se apprezza l’immobile, spesso non si arriva ad alcuna transazione. Lo conferma il 97% degli agenti immobiliari, anche quando le proprietà vengono acquistate e abitate congiuntamente. Ma questo avviene non solo in Svizzera! Nelle famiglie più giovani con figli è la donna a esprimere il desiderio di proprietà. I motivi sono esigenze di spazi più ampi, la divisione dei ruoli all’interno della famiglia e la sicurezza finanziaria offerta da una casa di proprietà. Se invece non ci sono figli, l’iniziativa è di entrambi in ugual misura.

Comunque sia, all’uomo interessa la tecnologia e il garage. La donna guarda più con attenzione alla cucina e al bagno. Se ha figli, considera la facilità con cui sia possibile raggiungere asili e scuole. Se la donna non è colpita positivamente al primo impatto, nella maggior parte dei casi, l’immobile viene subito scartato. L’uomo nelle liste delle priorità considera invece gli aspetti finanziari, ma anche il riscaldamento, i collegamenti elettrici e internet. Valuta con attenzione la qualità della struttura e gli eventuali interventi di ristrutturazione necessari. Insomma: le coppie si completano bene a vicenda. Alla fine le donne sono responsabili della scelta nel 56% dei casi. L’uomo nel 26%. Il resto, assieme. Nelle trattative sul prezzo, per i due terzi dei casi se ne occupa comunque il maschietto.