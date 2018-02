Nel 2017 Vontobel ha invertito la rotta

Il patrimonio della clientela cresce a 165,3 miliardi di franchi. Nonostante l'impatto della riforma fiscale americana, l'utile dell'istituto privato zurighese è in progressione del 12%.

La banca privata zurighese Vontobel ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 209 milioni di franchi, in netta calo rispetto ai 264,4 milioni realizzati un anno prima, quando l'istituto aveva però contabilizzato un guadagno di 91 milioni legato alla cessione di una quota nell'assicuratore Helvetia.

Corretto dai costi delle acquisizioni/dismissioni e dall'impatto della riforma fiscale americana, l'utile risulta in progressione del 12% a 217,9 milioni di franchi. I ricavi operativi ammontano a 1,06 miliardi di franchi (-2%, ma +9% su basi comparabili), indica un comunicato dell'istituto zurighese.

A fine dicembre Vontobel amministrava un patrimonio della clientela di 165,3 miliardi di franchi, contro 138,5 miliardi un anno prima, mentre l'afflusso netto di denaro è stato pari a 5,9 miliardi.

Le cifre superano le attese degli analisti consultati dall'agenzia awp, i quali prospettavano ricavi operativi di 1,053 miliardi, un utile netto di 200 milioni e patrimoni in gestione pari a 158,4 miliardi di franchi.

Il dividendo viene portato da 2.00 a 2.10 franchi. Per l'esercizio 2018, la banca sarà sempre confrontata con un clima difficile e con margini sotto pressione. Tuttavia è atteso "un ulteriore aumento della già robusta redditività", ha dichiarato il presidente della direzione Zeno Staub in una conferenza telefonica. Questi ha ribadito che l'istituto è alla ricerca di possibili acquisizioni per le quali è pronto a sborsare fino a 500 milioni di franchi.

