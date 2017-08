Primo semestre ok per Von Roll

Von Roll è tornata nelle cifre nere nel primo semestre 2017. Lo specialista di prodotti di isolazione ha registrato un utile netto di 402'000 franchi, contro perdita per 11,1 milioni nello stesso periodo dello scorso anno.

Il fatturato è aumentato dell'1,5% in un anno a 176,8 milioni di franchi, ha indicato la società che di recente si è trasferita a Breitenbach (SO) da Wädenswil (ZH). Sul piano operativo, l'utile prima della deduzione di interessi e imposte (EBIT) è tornato in positivo con 7,3 milioni (primo semestre 2016: -5,4 milioni).

Il miglioramento si spiega con un mercato stabile e misure efficaci a livello di produzione e distribuzione. Le entrate di ordinazioni al 30 giugno erano in progressione dell'8,1% a 186,4 milioni di franchi.

Il miglioramento della redditività dell'impresa è in parte dovuto al un calo dei costi per il personale. Von Roll ha ridotto gli effettivi del 13,7% su un anno a 1601 dipendenti, pari ad un calo di 255 posti a pieno tempo.

Il gruppo ha ceduto un sito di produzione negli Stati Uniti, Von Roll Austral a Douglasville nello Stato della Georgia. Inoltre, il trasferimento a Breitenbach, effettivo dal primo di luglio, mira a ottimizzare i processi, favorire una migliore collaborazione tra le divisioni e semplificare l'amministrazione.

Per l'esercizio in corso, Von Roll intende proseguire il miglioramento delle strutture, ciò che potrebbe pesare sul risultato. Il gruppo, che intende realizzare a medio termine un margine EBIT superiore all'8%, non fornisce previsioni cifrate per il 2017.

(Ats)