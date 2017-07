Risultati in flessione per Novartis

Il gruppo farmaceutico basilese ha registrato nel primo semestre un utile netto in calo del 5% a 2,85 miliardi di franchi rispetto allo stesso periodo del 2016.

Risultati in flessione nel primo semestre per Novartis: il gruppo farmaceutico basilese ha registrato un utile netto in calo del 5% a 3,64 miliardi di dollari (2,85 miliardi di franchi) e un giro d'affari sceso dell'1% a 23,78 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo del 2016. L'utile operativo si è da parte sua contratto dell'8% a 4,2 miliardi di dollari, ha comunicato oggi Novartis.

Nel solo secondo trimestre l'utile netto è invece cresciuto del 10% a 2 miliardi di dollari e l'utile operativo è progredito del 9% a 2,3 miliardi di dollari, mentre il fatturato ha registrato una flessione del 2% a 12,2 miliardi di dollari.

Il Ceo Joseph Jimenez resta ottimista: "Siamo sulla buona strada per realizzare i nostri obiettivi per l'intero esercizio. L'evoluzione dei motori di crescita attuali sostiene la nostra fiducia nella prossima fase di crescita, che dovrebbe iniziare nel 2018".

Novartis conferma le sue previsioni presentate all'inizio dell'anno. Il giro d'affari dovrebbe essere "globalmente simile" a quello dell'esercizio precedente (48,52 miliardi di dollari).

(Ats)