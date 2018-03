Un'altra ottima annata per BancaStato

Nel 2017 BancaStato ha nuovamente conseguito risultati da record, nonostante il difficile contesto del mercato. È quanto è stato sottolineato questa mattina a Bellinzona durante la presentazione dei risultati in conferenza stampa.

Il risultato di esercizio aumenta del 4,4% a 72 milioni di franchi. Così come nel 2015 e nel 2016, l'istituto di credito ticinese ne può quindi approfittare per rafforzare il livello dei fondi propri, con un’attribuzione alle riserve per rischi bancari generali di 26,1 milioni, ossia 2,1 milioni in più rispetto all’anno precedente. Nonostante questa importante attribuzione l’utile netto è cresciuto del 2,1%, da 47,2 milioni a 48,1 milioni di franchi.

In crescita anche il versamento al Cantone (+1,8%), che ora si eleva a 36,1 milioni, così come la concessione di crediti ipotecari (+7,4%), che ha raggiunto quota 8,8 miliardi. Gli impegni nei riguardi della clientela sono progrediti del 6%, sfiorando gli 8 miliardi. I crediti nei confronti degli enti pubblici sono rimasti pressoché invariati (675,4 milioni, +0,1%), mentre quelli a privati e aziende sono lievitati dell'1,1% a 919,7 milioni.

(Red)