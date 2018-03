Eutanasia, Olanda alla deriva

L'editoriale di Gregorio Schira mette in evidenza ciò che sta accadendo nel Paese, dove tale pratica non viene usata solamente in casi eccezionali di malattia terminale.

di Gregorio Schira

Seimilacinquecentottantacinque. Sono (ufficialmente) le persone morte per eutanasia in Olanda lo scorso anno. Numeri in crescita (l’8% in più rispetto al 2016) che non possono non fare impressione, considerando poi che i Paesi Bassi hanno una popolazione solo leggermente più numerosa di quella svizzera. In pratica, nel 2017 il 4,4% dei decessi in Olanda sono stati causati da eutanasia.

Ma a far rabbrividire ancora di più è un altro dato: di queste 6.585 morti (sulle quali per altro molti dubbi rimangono aperti, fosse anche solo per l’impressionante numero), ben il 10% non riguarda casi di malati terminali con situazione di sofferenza intollerabile. 83 decessi hanno riguardato persone con gravi problemi psichiatrici, 12 casi problematici tutt’altro che chiari e 169 persone con demenza più o meno avanzata (e quindi con una volontà tutt’altro che certa, come ha recentemente dichiarato una dottoressa bioeticista – per anni membro del Comitato etico di supervisione per la Legge sull’eutanasia e grande sostenitrice della pratica – che si è dimessa perché in aperto contrasto, pure lei, con la decisione di sottoporre a morte medicalmente assistita pazienti affetti da disturbi mentali basandosi su decisioni prese spesso a uno stadio già avanzato della malattia).

È ormai evidente che quella che inizialmente in Olanda era una pratica contemplata soltanto per casi eccezionali di malattia terminale, con gli anni ha preso una chiara deriva. Dapprima cominciando a inglobare anche la sofferenza psicologica, poi la disabilità, quindi l’eutanasia per i bambini, fino ad arrivare a discutere della possibilità di estendere la pratica anche a coloro che – benché sani – manifestano tedio per la vita, stanchezza di vivere, o semplicemente “soffrono” di vecchiaia.

Tutto questo accade in Olanda. E in Svizzera? Fortunatamente non siamo arrivati a questo punto.

Nessuno parla di eutanasia (o meglio, suicidio assistito nel nostro caso) per i bambini o per gli anziani “stanchi di vivere”. Occorre che un medico accerti la malattia terminale. Bisogna rispettare tutta una serie di paletti ben chiari. Ma fino a quando la situazione sarà questa? Il salto nel baratro è dietro l’angolo. Perché quando si comincia a parlare di “qualità della vita” o di “vita non degna di essere vissuta” il passo è presto fatto. E magari non ce ne rendiamo nemmeno conto, come avvenuto quasi tre anni fa, quando il popolo svizzero ha deciso di rendere possibile nel nostro Paese la diagnosi pre-impianto (DPI, un esame che, nelle tecniche di fecondazione assistita, può venir fatto sull’embrione prima di decidere se impiantarlo nell’utero della donna per essere sicuri che sia sano).

Cosa si vuole “evitare” con la DPI? Per esempio che il bambino nasca con la trisomia 21 (la sindrome di Down), come se la vita di un ragazzo affetto da trisomia 21 fosse meno intensa, bella, degna della mia (mi ha colpito, in questo senso, il bel servizio mandato in onda l’altra sera dal “Quotidiano”, in cui una ragazza con trisomia 21 parlava tutta fiera del suo partecipare alle Special Olympics e delle numerose medaglie già vinte, a testimonianza di una vita piena).

Proprio qui sta il punto: se la vita ha senso soltanto quando è sana, vigorosa, “produttiva”, allora l’eutanasia (o l’aborto, che è la stessa faccia della medaglia) ha tutte le ragioni di esistere. E se la medicina serve soltanto per guarire, allora è comprensibile che quando non c’è più nulla da fare si voglia staccare la spina. Ma se invece, e di questo siamo pienamente convinti, il valore di una vita va ben al di là dello stato di salute o di qualsiasi difficoltà essa porti con sé, allora tutto va guardato sotto una nuova luce. E alla sofferenza che una grave malattia inevitabilmente provoca va data un’altra risposta.

La medicina, in questo senso, ha fatto negli anni passi da gigante. E oggi, grazie alle cure palliative, è possibile aiutare chi è in fase terminale a vivere davvero in modo meno drammatico gli ultimi giorni della vita terrena. Come ha scritto la scorsa settimana - a nome di papa Francesco - il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin in un messaggio in occasione del convegno internazionale sulle cure palliative organizzato dalla Pontificia Accademia per la vita, «le cure palliative aiutano la medicina a riscoprire la sua vocazione umanistica di difesa della dignità di ogni persona in qualsiasi condizione», perché «solo la cultura dell’accompagnamento può contrastare quel narcisismo individualista che sta sempre più indebolendo, anzi corrompendo, il tessuto relazionale delle nostre società».