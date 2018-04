I cristiani, santi della porta accanto

L'esortazione del Papa nell'editoriale del vescovo Lazzeri, in cui sottolinea che diventare santo non significa sforzarsi di acquisire una conoscenza superiore.

di Valerio Lazzeri

La chiamata universale alla santità è uno degli assi portanti della vita cristiana, messi in luce dal Vaticano II. La Chiesa è tornata a dirlo con chiarezza nei testi conciliari: la tensione a diventare santi è nell’indole stessa della vocazione battesimale! Il seme di grazia che il sacramento depone nel cuore di ogni cristiano è un'esigenza di fruttificazione!

Papa Francesco, per così dire, rincara la dose. Non si limita a ribadire un elemento fondamentale ben noto. Lo riprende e lo ritraduce in maniera forte e originale. Lo fa nella sua terza esortazione apostolica, intitolata “Gaudete et exsultate”, che è stata presentata ieri alla Chiesa e al mondo. Con essa, viene detto esplicitamente, non si intende offrire un «trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni». Si parte dal concreto della vita dei cristiani, che da sempre si sono sentiti incoraggiati dalla presenza di testimoni, capaci di tenere vivo nel cuore umano l’anelito alla pienezza della gioia e alla vera felicità.

Per il Papa, i santi non sono soltanto le figure ufficialmente beatificate o canonizzate dalla Chiesa. Ci sono infatti anche quelli che lui chiama i «santi della porta accanto»: uomini e donne che, nel quotidiano e quasi sempre nel nascondimento, si sono lasciati guidare dallo Spirito di Cristo e, attraverso la qualità umana, l’intensità, l’eloquenza dei gesti, degli atteggiamenti e dei comportamenti, hanno vissuto il Vangelo e ne hanno trasmesso il fascino. Sono incontri così che ci scuotono dal torpore. Grazie a loro, la santità non è più una meta per pochi privilegiati, ma una prospettiva reale e desiderabile per noi, per la nostra vita, con le sue vicende e i suoi limiti, a prescindere dal proprio stato o dalle situazioni particolari in cui ci troviamo.

Sono però necessari dei chiarimenti al riguardo. Bisogna escludere i fraintendimenti. Diventare santo non significa sforzarsi di acquisire una conoscenza superiore capace di innalzarci orgogliosamente al di sopra del comune degli altri esseri umani e neppure confidare illimitatamente nella propria volontà di autorealizzazione e di sviluppo delle proprie risorse individuali. Bisogna fare attenzione a queste sottili falsificazioni del discorso spirituale, presenti a volte anche in chi si dichiara cristiano. Lo sguardo deve piuttosto volgersi a Gesù e al suo insegnamento. In particolare, ci si può rifare a quelle parole inesauribili e rivoluzionarie che sono le Beatitudini.

Rileggendole per noi, il Santo Padre delinea nel concreto la fisionomia del cristiano tendente alla santità. Si intravede così il profilo luminoso di qualcuno che non si astrae dalla storia e dai suoi drammi, bensì vi si immerge. Non si sottrae all’appello dei poveri, dei malati, degli esclusi, degli esuli e dei perseguitati, ma lo riconosce e vi risponde. È un errore infatti pensare a una santità vaporosa e disincarnata.

Il servizio dell’altro e la preghiera, l’azione e la contemplazione trovano la loro autenticità quando cessano di essere contrapposti e cominciano, invece, ad alimentarsi e a rafforzarsi reciprocamente. Il dono che Gesù ci fa è quello di arrivare a coniugare la ricerca appassionata del Volto del Dio vivente, nella preghiera, nel silenzio e nella solitudine, con le strade polverose, contraddittorie e complesse degli esseri umani, su questa terra e in questo nostro tempo. È indubbio, infatti, che l’aria che respiriamo chieda di fare emergere alcuni tratti specifici della santità cristiana per oggi. Il nostro tempo, ci viene ricordato, ha bisogno di persone capaci di gioiosa saldezza in mezzo alle tribolazioni, di approccio realista ai problemi, ma anche di sano senso dell'umorismo, di audacia e di fervore nell’annuncio, di vittoria sull’individualismo e di perseveranza nella preghiera.

Una riflessione davvero preziosa per cogliere in sintesi ciò che anima in profondità tutta l’azione pastorale di Papa Francesco! Non per niente essa si chiude su tre parole fondamentali a cui siamo stati abituati dal suo insegnamento: combattimento, vigilanza e discernimento. Promuovere la santità cristiana non significa insomma dimenticare lo sforzo dell’ascesi. Occorre operare costantemente e lucidamente una rinuncia a ciò che non ci fa bene e ci distrugge come persone. Bisogna decidere di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo e non dalle suggestioni che mirano a portarci fuori strada. Insomma, ci farà un gran bene meditare con attenzione e disponibilità questo testo del Santo Padre. Non è sempre latte, dolce e facile da digerire, ma pane solido e nutriente, da masticare con pazienza, da assimilare con coraggio, da testimoniare con gioia contagiosa.

*vescovo di Lugano