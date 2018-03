Il desiderio di una Chiesa incarnata

di don Rolando Leo

La scorsa settimana mi sono recato a Roma un paio di giorni per respirare aria di pre-Sinodo e mi sono intrattenuto con un padre gesuita che si è occupato, insieme ad altri, di gestire tavole rotonde e dibattiti in varie lingue con i 300 ragazzi rappresentanti dell’universo giovanile che sono stati appunto convocati per affrontare l’eterna questione riguardante il rapporto tra giovani, fede e Chiesa. Tra questi anche dei non praticanti e perfino, per volontà del Papa, dei non credenti. Altri 15-20mila giovani hanno seguito i lavori via Facebook o attraverso altri social.

Senz’altro per noi operatori nel vasto e variegato campo della pastorale giovanile si è trattato di un’occasione unica, storica, speciale: poter mettere al centro della Chiesa, a livello sinodale, il giovane e ciò che pensa delle nostre grandi strutture, della gerarchia, di vescovi, di cardinali e del Papa.

Anche il gesuita, uno dei moderatori, all’inizio dei lavori, pur nel suo slancio entusiasta e giovanile, ha esternato un po’ di perplessità e scetticismo sulla possibilità che dai giovani uscisse un documento “a norma” che fungesse da instrumentum laboris per i vescovi per il sinodo vero e proprio del prossimo autunno.

Invece i giovani ci stupiscono sempre. Anche sabato sera, nella chiesa Collegiata di Bellinzona, durante la veglia diocesana per la Giornata Mondiale della Gioventù con la presenza del nostro vescovo Valerio, i ragazzi hanno saputo esprimere con creatività la loro fede in Dio e nella Bellezza, attraverso danze, canti, colori, stupore e scenografie stimolanti, ripercorrendo il mistero della Creazione partendo dal racconto mitico della Genesi, per arrivare al compimento del progetto di Dio con la Nuova Creazione manifestata dalla nascita di Gesù, Dio incarnato nelle nostre vite, nella nostra storia.

Nel documento del pre-Sinodo si percepisce questo desiderio di avere una Chiesa incarnata, presente in tutte le sfaccettature della vita di persone giovani che hanno bisogno di un accompagnamento e giocoforza di un orientamento nella “giungla pervasiva delle persuasioni elettroniche” (come scriveva Michele Fazioli nell’ultima rubrica “aria del sabato”) ed in un mondo valoriale sempre più distratto ed economicamente complesso.

Colgo un certo paradosso oggi: dopo il periodo storico del secolo scorso, in cui la Chiesa ha perso credibilità ed impatto concreto su una società e dei giovani sempre più disaffezionati, ora viene chiamata in causa da loro stessi; viene richiesta la sua presenza in tutti gli ambiti della vita.

Il documento è lungo ed articolato. I ragazzi parlano in prima persona e chiedono insistentemente di esserci: nella formazione della personalità e della relazionalità, nelle scelte future della loro vita, nel rapporto con la tecnologia, nella ricerca del senso della vita, nel recupero di un rapporto personale con Gesù e di riflesso con la Chiesa medesima, pur coscienti del fenomeno della privatizzazione della fede nel mondo di oggi, nella riscoperta e nel discernimento di un senso vocazionale della vita (non limitandosi alla vocazione religiosa, pur importante, ma parlando di vera e propria vocazione alla vita a tutto campo). Insomma, i giovani chiedono proprio di essere accompagnati con autenticità, chiedono una Chiesa vicina, credibile, dove i protagonisti siano loro stessi, valorizzati, ascoltati e presi sul serio. Ovunque: dalla Chiesa alla scuola, al bar, alla caffetteria, ai luoghi più informali, ma anche in ospedali, carceri, orfanotrofi e zone di guerra …

Non hanno mancato di citare gli ambiti in cui già la Chiesa è presente nel mondo dei giovani e in cui va potenziata: pastorale giovanile, GmG, ritiri, gruppi giovanili accompagnati in contesti vari. Così come occorre anche un potenziamento nei media, nei multimedia, nell’arte, nella meditazione, nella preghiera ed adorazione, nello spazio da dare alle testimonianze di vita di fede.

È proprio il caso di dire che in decine di punti lo spaccato di 300 giovani da tutto il mondo ci mostra la ragione del profeta Gioele (citato nel documento, 3,1) dove dice: «I vostri giovani avranno visioni».

Insomma, una Chiesa tutta da giocarsi. Buona fortuna a noi.

*Assistente di Pastorale Giovanile Diocesana