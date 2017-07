Non abbiamo saputo proteggerle

di Alessandra Zumthor

Due donne uccise nel giro di pochi giorni in Ticino. Al di là di quello che diranno gli accertamenti in corso della giustizia, purtroppo risuona a pieno titolo anche da noi l’orribile parola femminicidio, coniata in Italia per indicare la violenza di genere. Pensavamo che fosse un fenomeno lontano, che in realtà non ci riguardasse, relegato alle pagine di cronaca nera dei giornali che magari compriamo in vacanza. E invece i due tristi casi di cronaca di questi giorni di inizio estate ci mettono davanti al fenomeno in tutta la sua gravità, anche da noi. Si dirà che ogni situazione fa caso a sé (ed è giusto, ci mancherebbe), che le forze dell’ordine non possono arrivare dappertutto, anche dentro comunità e famiglie provenienti da culture lontane, ma la sostanza non cambia: nel Ticino del 2017, due giovani donne, due mamme, sono state uccise in meno di due settimane. (Vedi articoli correlati)

Come dire: la nostra società moderna e super tecnologica, piena di app e di qualsiasi diavoleria di cui pensiamo di aver bisogno, non ha saputo proteggerle. Ci sono vicini di casa che hanno segnalato liti furibonde che andavano avanti da tempo: perché nessuno si è preoccupato di prendere sul serio tali segnalazioni, perché nessuno ha denunciato tensioni che avrebbero potuto (e di fatto sono) degenerate? Perché spesso si preferisce ignorare situazioni di conflitto e girarsi dall’altra parte, magari se a farne le spese è proprio una donna? Le istituzioni che si occupano del fenomeno della violenza di genere denunciano con preoccupazione un acuirsi dei casi di violenza domestica anche nel nostro Cantone, e –sia ben chiaro- anche all’interno di famiglie ticinesi. Non è –tanto per intenderci- solo un “problema degli stranieri” come ieri la valanga di vergognosi commenti anonimi sul web voleva far credere. No, è un problema che purtroppo c’è, esiste nel nostro tessuto sociale, e a farne le spese sono soprattutto donne e bambini. Perché non prendere più sul serio allora queste statistiche, e rendere magari più pesanti le pene per chi infierisce sui più deboli? Due femminicidi in pochi giorni in Ticino: un fatto gravissimo, indegno per un paese che si vuole all’avanguardia nella civiltà e nella pacifica convivenza delle persone.