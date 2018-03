Non perdiamo il treno per il mare

di Alessandra Zumthor

Il convegno “marinaro” di ieri al LAC ha dispiegato davanti alla città di Lugano scenari affascinanti, ma anche ipotesi meno rosee di ritardi e perdita di concorrenzialità, da non sottovalutare e di fronte a cui anzi reagire senza indugio.

Tutto parte dalle prospettive future del traffico merci mondiale, che si muove per il 90% via mare. La principale rotta è quella che porta dall’Estremo Oriente, via canale di Suez e Mar Mediterraneo, all’Europa del nord e ai suoi porti di Rotterdam, Anversa e Amburgo. Negli ultimi anni, a dir la verità, con la Cina si è aperta una via alternativa terrestre (la società Hupac già programma treni fino allo snodo tedesco di Duisburg, da cui proseguire verso Oriente), mentre in contemporanea Pechino sperimenta la via marittima dell’Artico, che taglierebbe completamente fuori il Mediterraneo.

Se la prima alternativa è in fondo un’offerta complementare a quella di aerei e navi, la seconda ha visto transitare lo scorso anno 16 navi, ma in costose condizioni di operabilità (almeno finché, per assurdo, il riscaldamento climatico non “aiuterà” questo passaggio, sciogliendo sempre di più i ghiacci). Finché dunque le quantità di merci su queste vie alternative saranno limitate, si può continuare a pensare con estremo interesse al tratto mediterraneo della rotta Oriente-Europa e a quello che questo potrebbe rappresentare per la Svizzera.

Qui interviene il ruolo di Genova (e non a caso il nome della città deriva da “ianua” latino, ossia “porta” sul mare) con l’accordo di collaborazione appena annunciato con Lugano. Dove la politica si muove a rilento, coi suoi tempi anche pesantemente condizionati da fattori finanziari, l’iniziativa delle singole realtà cittadine può a volte invece smuovere (è il caso di dirlo) le acque e accelerare determinati processi.

Genova aspira a diventare il porto della Svizzera, questo è noto da tempo: per farlo, deve passare anche da Lugano e in tal senso va letto il significato del convegno di ieri, organizzato per la prima volta per specifica volontà da parte italiana. Sulla via che passa per Lugano restano però tanti, troppi colli di bottiglia, primo fra tutti -per quel che ci riguarda- il mancato completamento di AlpTransit a sud di Vezia, una volta che nel 2020 il Ceneri diverrà operativo.

Il popolo svizzero aveva stabilito che la ferrovia di base dovesse andare da confine a confine, ma sull’ultimo pezzo a sud ci si è arenati, paradossalmente proprio mentre il traffico mondiale ci spinge ad agevolare la via tra Genova e il nord Europa, se vogliamo intercettare anche noi qualcosa di quell’enorme quantitativo di merci che ogni giorno si muove da o verso Rotterdam e dintorni.

Se la via Genova-Svizzera interna-Germania non verrà resa al più presto attrattiva, altri potrebbero passarci davanti: non dimentichiamo che l’Italia sta portando avanti con determinazione lo scavo del Brennero e i porti sull’Adriatico, Trieste in primis, ma anche quelli della costa slovena e croata, oggi fortemente arretrati, potrebbero in futuro uscire dal loro torpore e diventare un’interessante via alternativa per le portacontainer che escono dal canale di Suez, per di più offrendo anche una via privilegiata d’accesso ai mercati in sviluppo dei Paesi dell’est.

A quel punto, soltanto l’essere partiti prima e con infrastrutture già molto sviluppate potrà garantire a Genova e alla via di AlpTransit ancora un primato, o almeno un ruolo di rilievo nella concorrenza fra porti che si prospetterà sbucando dal canale di Suez. Sappiamo che attualmente la politica dei trasporti della Confederazione sta spostando il suo focus a livello nazionale sull’asse est-ovest, quello che attraversa l’altipiano e che indubbiamente ha bisogno di crescenti investimenti. Ma dirsi che sull’asse nord-sud con AlpTransit “si è già dato”, rischia di farci partire in ritardo proprio sulle potenzialità più interessanti del traforo, quelle internazionali.

E nel frattempo altri potrebbero essersi svegliati prima di noi.