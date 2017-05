Tra docce fredde e punti di domanda

di Alessandra Zumthor

E dunque la doccia fredda, almeno per il momento, l’hanno presa gli avversari della Strategia energetica 2050. Il risultato del voto di ieri è chiarissimo, il popolo sovrano non si è fatto intimorire dalle catastrofiche previsioni di un ritorno all’età della pietra per quanto riguarda le nostre abitudini igieniche, o dalla previsione di bilanci annuali delle famiglie in rosso causa impennata dei costi energetici, o ancora di pale eoliche che spuntano dappertutto come funghi nei nostri paesaggi. Tutti questi slogan della campagna pre-voto non hanno fatto presa e ha prevalso invece (sembra) una certa ragionevolezza, insieme alla convinzione che bene o male l’era del nucleare è giunta al capolinea. Per gli ambientalisti ma non solo è un giorno di festa: il popolo svizzero dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nell’ecologia, il nucleare -screditato da Fukushima in poi- finisce fuori scena e al suo posto, senza forzature e rispecchiando l’esito della votazione dello scorso 27 novembre, si punta sulle energie rinnovabili (con comprensibile soddisfazione dei Cantoni alpini, preoccupati dalle sorti dell’idroelettrico in mezzo alle distorsioni del mercato provocate dalla Germania). Fin qui tutto bene. Però… c’è un però. Di fronte al compiacimento generale per la svolta energetica elvetica, al cittadino resta la preoccupante sensazione che nessuno ora sappia esattamente come andare avanti: come si concretizzerà in fatti e cifre quanto si è deciso alle urne.

Non è immaginabile infatti che, per una transizione epocale come quella votata ieri, alle famiglie venga chiesta soltanto una maggiore spesa di 40 franchi all’anno: non si arriverà magari ai 3200 franchi paventati dai referendisti, ma è ragionevole pensare che l’impatto –a cascata- su tutti i vettori energetici si farà sentire, con aumenti prima o poi dei prezzi, per esempio, di nafta e benzina. Anche le nostre abitudini dovranno cambiare: magari non faremo la doccia fredda, ma non è immaginabile risparmiare miliardi di chilowattora soltanto limitandoci a cambiare la ciabatta del computer. E la speranza riposta nei progressi tecnologici -che pure ci saranno- non deve illuderci sul fatto che saremo chiamati in causa in prima persona noi, coi nostri comportamenti da modificare.

Insomma ieri il popolo sovrano ha deciso a larga maggioranza una svolta cruciale di cui, per il momento, sa ancora poco. Il secondo pacchetto della Strategia energetica 2050 è stato bloccato dal Parlamento (il Nazionale si è già espresso e gli Stati chiuderanno il cerchio a giugno), a causa della prospettata introduzione di tasse su tutti i vettori energetici, come voleva Eveline Widmer Schlumpf. Adesso la ministra responsabile Doris Leuthard, di nuovo vincitrice alle urne (tra parentesi notiamo che -a parte la vignetta autostradale- non sbaglia un colpo) pare non voler più puntare su queste cosiddette tasse d’incentivazione. Ma se non si preleveranno tasse supplementari sui vettori energetici sporchi, come si finanzieranno le energie rinnovabili, ancora poco competitive sul mercato? In attesa, con grande interesse, delle risposte che il Consiglio federale vorrà dare su tutti questi fronti, notiamo che in Ticino il sì chiarissimo alla nuova strategia energetica si è accompagnato ad un altrettanto chiaro consenso per la tassa sul sacco, pur con l’importante eccezione di Lugano e delle Valli del Locarnese. Un sistema indubbiamente intelligente per incentivare ogni singolo cittadino a diminuire la quantità di spazzatura prodotta, ma anche qui sorge un interrogativo: se un domani tutti saremo più virtuosi, con che cosa alimenteremo il termovalorizzatore di Giubiasco che –è noto- per funzionare bene ha bisogno di una determinata quantità di rifiuti da bruciare ogni giorno? Bruceremo comunque anche i rifiuti virtuosamente separati, o ci troveremo costretti a importare spazzatura dall’estero?