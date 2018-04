Tutto in una notte: la Coppa è là

di Flavio Maddalena

La coppa è là. Al centro del ghiaccio, silenziosa, si fa desiderare. Con le sue sfumature bianche e gialle, sembra quasi fatta apposta per finire – dopo tanto bramarla – nella bacheca del… No, è un pensiero che porta male, alla vigilia, in riva al Ceresio. Dove tra l’altro i colori del trofeo non sono mai stati un problema. Anzi. Ricorderete quell’anno – era il 2006 – in cui i bianconeri, in piena euforia per il loro settimo (e ultimo, finora) titolo, avevano loro stessi donato al vecchio “portaombrelli” delle tonalità più confacenti alla sua nuova casa. In un’altra occasione invece, in tempi più recenti, questo stesso trofeo era persino finito a pezzi, sfuggito – sempre durante i festeggiamenti del titolo svizzero – dalle mani del team manager del Davos. Sfuggente, già, negli ultimi giorni si era rifiutata alle avances dei Lions in occasione dei primi match point di questa finale dei playoff. Stasera però, infine, dovrà concedersi. Lugano o Zurigo, Zurigo o Lugano, delle due una. La coppa attende di scoprire chi davvero la meriterà e nel frattempo lei guarda tutti. Non tutti guardano lei, per contro. Non Elvis Merzlikins, in particolare: come ormai noto, il portiere dei bianconeri – per qualcuno già miglior giocatore in assoluto di questi playoff a prescindere da come andrà a finire – tra i suoi riti scaramantici ha aggiunto quello di non rivolgere alcuno sguardo al trofeo prima del tempo. Una questione di concentrazione insomma. Semplicemente questa la ragione per la quale durante la cerimonia con l’inno, ogni sera, il talentuoso cerbero lettone se ne sta in disparte lontano da tutto e da tutti. Be’, ognuno potrà pensare quel che vuole, ma intanto ha funzionato: concentrato come non mai, l’estremo difensore dell’HCL ha raggiunto livelli di eccellenza inediti persino per uno come lui da anni (e ne ha soltanto 24) tra i migliori della lega.

Questa sera, per completare l’impresa, occorrerà un’altra grande prestazione di Elvis, questo è poco ma sicuro. A cui, una volta di più, andranno aggiunti gli altri ingredienti della ricetta vincente di questi playoff: concentrazione (l’ormai leggendario “cambio dopo cambio” di Ireland), carattere e convinzione. Serviranno naturalmente anche gli schemi e la classe – siamo in finale e non è che manchino gli interpreti di spessore tecnico – ma a questo punto l’impressione è che la coppa finirà nelle mani di chi, soprattutto, ci crederà di più, di chi scoprirà in sé le maggiori risorse mentali. Tutto in una notte, già. È l’essenza del concetto di “gara sette”, la cosiddetta “bella”, quella che non fa prigionieri. Ne sa qualcosa il Lugano, che – senza voler rivangare spettri dal passato (e quando in ballo c’è lo Zurigo non ci sarebbe che da scegliere) – più di una volta a quello stadio si è fatto scottare. In altre occasioni invece l’ha spuntata. Ma in fondo tutto ciò non conta più, adesso. Gara-7, di una partita come le altre ha la stessa forma, la stessa durata, le stesse regole (…). Ma una partita come tutte le altre non lo è. Non è persino più “solo” una partita, per certi versi. È un’esperienza a sé. Se vogliamo, l’applicazione all’hockey della filosofia del carpe diem. Cogliere l’attimo. È il momento della verità. Si azzerano tutti i parametri – non la fiducia però, e di quella ora ha le scorte piene il Lugano, seppur tra qualche cerotto di troppo – e in sessanta minuti (più extra), cambio dopo cambio appunto, bisogna annientare le certezze dell’avversaria, posto appunto che sia la freschezza mentale più di quella fisica ormai a pesare. Deve essere così, altrimenti i bianconeri – vittime di una serie di infortuni e sfortune da far impallidire Calimero – sarebbero già finiti in vacanza da un pezzo. E invece no. In un modo o nell’altro (come, poi, resta un bel mistero) hanno sempre trovato le energie per far fronte alle avversità, con un’attitudine “operaia” e una predisposizione al sacrificio da far commuovere persino i detrattori e, chissà, pure qualche acerrimo rivale.

Sì, questo Lugano ormai sta attirando parecchie simpatie da tutto il cantone (e oltre, vogliamo credere). Ammirevole la forza di volontà messa in pista, encomiabile l’impegno. Sulla carta, la rosa zurighese non teme confronti, a maggior ragione considerato quant’è spuntato il complesso bianconero (tra ferimenti, soprattutto, e scelte tecniche operate per il bene del collettivo). Eppure l’armata di Greg Ireland, composta per una buona metà da giocatori o alle prime esperienze a questi livelli oppure da veterani che stanno vivendo una seconda giovinezza, complice l’abilità del coach, sta giocando con il cuore. E non ha temuto rivali da quando i giochi si sono fatti seri. Una cavalcata sin d’ora indimenticabile. Poi, la coppa è spietata e, una volta consegnatasi nelle mani del capitano di turno, farà sì che ci si ricorderà soltanto dei vincitori. O perlomeno, di solito è così. L’impressione, però, è che quest’avventura bianconera, a prescindere da come andrà a finire, un segno nel cuore e nelle memorie degli appassionati lo lascerà. Merito tanto per cominciare di Ireland, del suo carisma garbato, della sua forza tranquilla e della sua gestione oculata degli effettivi. È già un piccolo miracolo sportivo essere arrivati a questa “bella”, ma nel vocabolario del coach non esiste la parola “accontentarsi”. «Detesto le sconfitte onorevoli», ha ribadito ieri pomeriggio lo stesso allenatore canadese. L’appetito vien mangiando, e a Lugano c’è una fame da leoni. Ora, be’, potrebbe andare a finire in qualsiasi maniera. Confrontando i roster e tenendo conto dei possibili acciacchi rimediati mercoledì sera da Sannitz e Lapierre (qualora anche solo uno dei due non dovesse farcela, si tratterebbe di una perdita pesantissima per quanto mostrato dai due gladiatori bianconeri in questi playoff), dello Zurigo è normale continuare a diffidare. L’ambiente incandescente della Resega cercherà di far dimenticare – anche oggi – le defezioni: se basterà o meno, lo scopriremo tra poche ore. Tutto in una notte: una notte da affrontare col cuore in mano, senza brutti pensieri né timori reverenziali. È un appuntamento con la storia. La coppa è là, al centro della pista. E, assieme alla gloria, attende.