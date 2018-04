13 arresti per frode tra Italia e Svizzera

La Polizia di Stato italiana e la Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito stamattina una vasta operazione di polizia giudiziaria tra Roma e Latina nei confronti di una presunta associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere riguarda 13 commercialisti e imprenditori, alcuni dei quali coinvolti in passato nell'amministrazione del Latina calcio. Si indaga su patrimoni per oltre 60 milioni.

I destinatari delle ordinanze sono a vario titolo ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta e a reati tributari e societari.

Al centro delle indagini v'è in particolare l'ex deputato pontino di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta, 47 anni, commercialista, considerato promotore e organizzatore dell'associazione composta da una rete di fiduciari, tra cui diversi imprenditori e collaboratori del suo studio.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata a Maietta questa mattina in una clinica romana, dove l'ex deputato si trova ricoverato dopo l'incidente domestico con una motozappa avvenuto una settimana fa nella sua villa di Latina. L'indagine ha permesso di scoprire l'esistenza di società fantasma, quattro in territorio svizzero e altrettante a Latina, che hanno nel tempo movimento ingenti capitali che venivano utilizzati per illecito arricchimento personale, per acquisizioni immobiliari e per il finanziamento occulto della società sportiva Us Latina Calcio, che militava nel campionato di serie B e che poi era stata dichiarata fallita.

L'organizzazione aveva messo in piedi un sistema di frode con fatture per operazioni inesistenti che avevano generato, nell'arco di 10 anni circa, un'evasione fiscale pari a 200 milioni di euro accertata dalla Guardia di finanza. Il sofisticato sistema di riciclaggio del denaro accumulato è stato invece ricostruito dalla Squadra Mobile indagando, attraverso due rogatorie internazionali, su quattro società anonime con sede a Lugano e una fiduciaria svizzera. Speculari a queste, erano state create altre quattro società italiane iscritte alla Camera di commercio di Latina e amministrate da prestanome del capoluogo pontino. Erano queste società a reimpiegare i proventi illeciti anche attraverso il finanziamento al Latina Calcio. Accertato ad esempio il finanziamento di una fideiussione da circa 400 mila euro per l'iscrizione al campionato della squadra di calcio.

(Ats)