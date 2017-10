In 200mila manifestano a Barcellona

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in diverse città della Catalogna per chiedere l'immediata liberazione di Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, i leader di Anc e Omnium, le due grandi organizzazioni della società civile indipendentista arrestati ieri per ordine di un giudice spagnolo che li accusa di 'sedizione'.

Candele accese in mano, la folla grida "Libertat!". La concentrazione più grande è in corso a Barcellona dove la folla canta l'inno catalano Els Segadors, in un mare di bandiere "stellate" degli indipendentisti. Raduni sono in corso anche a Girona, Lleida, Reus, Tarragona, Vic, Terrassa, Sabadell, Figueras e in altri centri della Catalogna.

Ats