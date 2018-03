40 anni fa il rapimento di Aldo Moro

(LE FOTO) Cerimonia a Roma per non dimenticare quel 16 marzo del 1978, in cui persero anche la vita 5 agenti della scorta del leader della Democrazia cristiana.

Sfoglia la gallery

Cerimonia, stamattina, in via Mario Fani a Roma in occasione del 40mo anniversario del rapimento del leader politico Aldo Moro e dell'uccisione degli agenti della sua scorta. Era il 16 marzo del 1978 e per gli italiani i ricordi di quel giorno restano indelebili.

Diversi i rappresentanti istituzionali presenti: dal capo dello Stato Sergio Mattarella al capo polizia Franco Gabrielli, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi al presidente della Regione Nicola Zingaretti, fino alla presidente della Camera Laura Boldrini. Sul posto molti rappresentanti delle forze dell'ordine.

Applauso alla scoperta del monumento dedicato a coloro che persero la vita quel giorno di 40 anni fa, ossia l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che guidava la Fiat 130 dell'onorevole, il maresciallo Oreste Leonardi, capo scorta, e gli agenti Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Davanti alla lapide il presidente Mattarella ha deposto una corona dai colori bianco, rosso e verde.

Ricordiamo che Moro fu poi ucciso il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di sequestro.

(Red/Ats)