Addio a Hubert de Givenchy

Il celebre stilista, mito della Haute Couture, si è spento a 91 anni. È noto per aver lanciato l'omonima maison e aver vestito attrici come Audrey Hepburn.

È morto Hubert de Givenchy, fondatore del celebre marchio dell'alta moda francese, stilista francese che ha scritto alcune tra le pagine più importanti nella storia della moda. Aveva 91 anni. Mito della Haute Couture, Givenchy è noto, tra l'altro, per aver lanciato nel 1952,a soli 27 anni, l'omonima maison e per aver vestito attrici come Audrey Hepburn.

"Monsieur Givenchy si è spento nel sonno sabato 10 marzo 2018. I nipoti e le nipoti, i figli, condividono il dolore", scrive il compagno, Philippe Venet, in una nota diffusa a Parigi. Con lui scompare uno degli ultimi grandi testimoni dell'epoca d'oro dell'alta moda francese.

L'incontro con Audrey Hepburn

Tutti personaggi femminili per cui Givenchy ha rappresentato il sarto d'elezione, ma nulla a che vedere con lo speciale rapporto che si creò con Audrey Hepburn, diventata dal primo incontro nel '53 la sua musa e fonte d'ispirazione. L'incontro tra lo stilista e l'attrice avvenne per il guardaroba del film cult Sabrina interpretato dall'indimenticabile attrice. Ma Givenchy aveva pensato di aver ricevuto nel suo atelier la Hepburn "sbagliata": "Credevo fosse Katharine, di cui ero fan".

"Mi chiese di disegnarle il guardaroba per Sabrina. Io ero a metà collezione, ma le mostrai alcuni modelli che sembravano tagliati per lei", raccontava il couturier a Yann-Brice Dherbier, autore della biografia dell'attrice, "L'intramontabile fascino dell'eleganza".

L'esordio

Nato a Beauvais, nel nord della Francia, nel 1927, Hubert James Taffin de Givenchy aveva lasciato la sua città natale per trasferirsi a Parigi a 17 anni, contro la volontà della famiglia, perché voleva lavorare in una casa di moda.

L'esordio dello stilista blasonato avvenne con Jacques Fath. Intanto il giovane Hubert studiava all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, a Parigi. Nel 1946 cominciò a collaborare con Robert Piguet e nel 1947 con Lucien Lelong prima e con Elsa Schiaparelli poi, diventando il direttore artistico della boutique di Place Vendôme.

Nel 1952, a 27 anni, Givenchy fondò l'omonima maison in Rue Alfred de Vigny, a Parigi. Per la sua prima collezione presentò i "Separates", mises composte da camicie eleganti e gonne leggere che univano linee costruite e semplicità, uno chic che contraddistinguerà il suo stile per 40 anni. Il successo fu immediato.

(Red/Ats)