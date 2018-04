Aereo militare precipita in Algeria

"Un aereo da trasporto militare si è schiantato questa mattina, 11 aprile 2018, nel perimetro della base aerea di Boufarik in un campo agricolo vuoto mentre compiva un volo da Boufarik a Tindouf e Bechar": lo ufficializza un comunicato del Ministero della difesa algerino pubblicato sul sito del Dicastero.

Un "esperto in questioni di aviazione, sicurezza e difesa" intervistato da Al Jazeera ha riferito che a bordo c'erano 400 soldati e circa 250 sono morti. L'esperto ha sostenuto che l'incendio si è sviluppato in due dei motori e gli altri non sono riusciti a tenere in volo l'aereo. L'emittente algerina Annahar, sul proprio account Twitter, fornisce un'analoga cifra di vittime (247).

"L'aereo era già in fiamme quando è caduto" ed è precipitato "a velocità sostenuta, quasi in picchiata": lo ha detto all'agenzia di stampa italiana Ansa un consulente commerciale per le imprese italiane in Algeria, che questa mattina ha visto schiantarsi al suolo l'aereo militare algerino vicino alla cittadina di Boufarik, nel nord del Paese.

Era "un aereo molto grande - ha proseguito - che aveva tutta l'ala sinistra avvolta dalle fiamme". E poi ha raccontato: "Me la sono vista brutta, è caduto a 300-400 metri da dove eravamo".

"Fumo visibile anche a Algeri"

"Un denso fumo nero saliva dall'apparecchio in fiamme, visibile dall'autostrada che va da Algeri e Blida in seguito allo schianto di cui si ignora per ora il bilancio", aggiunge l'Aps citando un proprio giornalista. "Unità speciali della Protezione civile sono state mobilitate sul posto per soccorrere eventuali vittime", viene aggiunto.

(Ats)