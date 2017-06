Afghanistan, attentato alla moschea di Herat

Un attentato è stato realizzato oggi contro la Jam-e-Mosque di Herat City, capoluogo della omonima provincia occidentale afghana, con un bilancio provvisorio di sette morti e 20 feriti. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno a Kabul. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato l'esplosione che non è stata ancora rivendicata. In mattinata, mentre si aprivano i lavori della Conferenza internazionale per la pace e la cooperazione per la sicurezza, un razzo è esploso nell'area dell'ambasciata indiana nella capitale afghana. La dinamica dell'attentato è stata riferita dal portavoce della polizia di Herat City, Abdul Ahad Walizada, secondo cui è stata fatta saltare una importante carica di esplosivo collocata su una motocicletta di fronte al cancello principale di ingresso della Grande Moschea della città. Un giornalista locale ha detto all'ANSA che il numero delle vittime fra i fedeli che si recavano a pregare durante il mese sacro del Ramadan potrebbe crescere perché molti dei 20 feriti ricoverati negli ospedali sono in gravi condizioni. Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'attentato che, insieme a quelli realizzati a Kabul, è il quarto importante nell'ultima settimana, con un bilancio complessivo di quasi 190 vittime.

L'attentato colpisce l'Afghanistan a pochi giorni da quello compiuto sabato ai funerali di Salim Ezadyar, figlio del vicepresidente del Senato, una delle 5 vittime uccise dagli spari della polizia durante una manifestazione di protesta contro il peggioramento delle condizioni di sicurezza a Kabul. La protesta faceva seguito all'attentato di mercoledì scorso, nel quartiere diplomatico, dove ci sono il palazzo presidenziale e molte ambasciate, in cui sono morte circa 90 persone e centinaia rimaste ferite; l'intera zona dell'attentato è stata isolata ed è pattugliata da veicoli blindati. Sei le vittime dell'attacco secondo il Ministero della Sanità afgano. Le esplosioni lungo il percorso del corteo sarebbero state più di una, pare tre, secondo le prime ricostruzioni. Non è chiaro se si è trattato di autobombe o meno. Il premier facente funzioni, Abdullah Abdullah, era presente alle esequie ed è rimasto illeso. Abdullah è stato subito portato via dal cimitero dal suo servizio di sicurezza. I talebani hanno negato la paternità dell'attacco.

Aperta a Kabul Conferenza su pace e cooperazione

Stamattina, con un appello del presidente Ashraf Ghani ai talebani ad "accettare un negoziato di pace per mettere fine alle sofferenze del popolo afghano", si è aperta a Kabul una Conferenza per la pace e la cooperazione per la sicurezza a cui partecipano una ventina di Paesi. Denominato 'Processo di Kabul', l'incontro ambisce alla costruzione di una piattaforma per un piano - ideato, guidato e gestito dal governo afghano - per riportare la pace nel Paese e permettere la partenza dei militari della Coalizione internazionale, giunti nel 2001. In una capitale presidiata da ingenti forze di sicurezza dopo gli attentati non rivendicati degli ultimi giorni e quello odierno (solo quello del 31 maggio con un'autobotte imbottita di esplosivo ha causa 150 morti), il capo dello Stato ha detto di "volere un dialogo con i talebani, ma non uno inconcludente". Ed ha aggiunto: "Loro possono aprire un ufficio in qualsiasi Nazione se la loro proposta è ragionevole". La Conferenza, che si tiene senza la presenza della stampa, si chiuderà in serata con la diffusione di un comunicato finale.

(Red/Ats)