«Afrin sotto assedio, si teme una strage»

di Leone Grotti

Tra Afrin e Aleppo ci sono dieci chilometri di auto e furgoni in coda. Si tratta di centinaia di famiglie, migliaia di civili curdi che utilizzano l’ultimo corridoio lasciato aperto per scappare. I ribelli di Jayh al-Khor, l’Esercito libero siriano, con il sostegno dell’aviazione, artiglieria e forze speciali turche, circondano ormai l’enclave curda e si trovano a un chilometro dal centro città. All’interno, almeno 200mila civili sono in trappola e si rischia un massacro. Di questo conflitto, una delle tante ferite dell’infinita guerra siriana, si sa poco o niente. Perché qui non siamo nel Ghouta orientale, alle porte di Damasco, sobborgo che l’esercito regolare del presidente Bashar al-Assad cerca di riconquistare a spese dei terroristi islamici. Qui non risuona la grancassa della propaganda ribelle, amplificata dai media occidentali, che mostra solo le vittime causate dalle bombe sganciate dagli aerei del Governo e nasconde quelle disseminate dai colpi di mortaio che cadono incessantemente su alcuni quartieri della capitale, spesso davanti alle scuole.

Afrin non è al centro di dispute e contese tra le grandi potenze del mondo. Le sue vittime, dunque, non fanno notizia. «Se non sappiamo niente di Afrin è perché a nessuno interessa far sapere quello che i turchi stanno facendo ma c'è il rischio di una strage», spiega al GdP Shamoun Zaito, giornalista di Aleppo, grande conoscitore del nord della Siria, e reporter di Assyria Tv.

