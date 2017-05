Alitalia, disoccupazione per 1.300 dipendenti

La compagnia aerea Alitalia, in grosse difficoltà economiche e messa recentemente in amministrazione controllata, ha annunciato oggi la disoccupazione tecnica per oltre 1.300 collaboratori su un totale di circa 12.500. Toccati saranno circa 800 impiegati a terra, 190 piloti e 340 assistenti di volo.

Alitalia è in amministrazione controllata dallo scorso 2 maggio dopo la decisione del ministero italiano dei Trasporti a seguito di una specifica domanda degli azionisti della compagnia e dopo che un piano di ristrutturazione, che prevedeva 1.700 licenziamenti e la diminuzione lineare dei salari dell’8% per una parte dei collaboratori, era stato respinto dall’assemblea del personale.

Gli amministratori che stanno gestendo la compagnia, anche per tranquillizzare agenzie di viaggio e viaggiatori in possesso di biglietti Alitalia, stanno cercando di ridurre i costi in vista di una futura vendita. Il Governo di Roma, che ha escluso la nazionalizzazione di Alitalia, auspica la vendita in blocco della maggioranza del vettore, nelle mani, per il 49% a Etihad.

(Ats)