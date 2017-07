Amburgo, il killer è un ex rifugiato

È palestinese il giovane - identificato come Ahmad A. - arrestato ieri per l'assalto al supermarket di Amburgo, nel quale un 50enne è morto. Come documento, il 26enne aveva soltanto un certificato di nascita negli Emirati Arabi Uniti. L'anno scorso gli era stata rifiutata la richiesta d'asilo in Germania. Le autorità tedesche stavano lavorando per fornirgli documenti palestinesi, in modo da poterlo rimpatriare. Lo si apprende dai media internazionali.

Il 26enne parla correttamente il norvegese, lo svedese e l'inglese. L'aggressore era arrivato in Germania nel marzo 2015, dove era stato registrato come rifugiato a Dortmund e aveva inoltrato domanda d'asilo. In precedenza aveva chiesto asilo in Norvegia, dove era stato respinto. Successivamente era stato in Svezia, Spagna e di nuovo in Norvegia.

Il giovane era in contatto "con ambienti salafiti", aveva "problemi psicologici e faceva uso abituale di droghe". Ieri, in tarda serata, la polizia ha effettuato una perquisizione nel centro di accoglienza a Langenhorn dove il ragazzo viveva. Intanto le forze dell'ordine hanno reso noto che sono sei le persone rimaste ferite nell'attacco: una di esse versa in gravi condizioni.

(Red/Ats)