Argentina, in piazza per i desaparecidos

La storica Plaza de Mayo di Buenos Aires si è riempita ancora una volta di fazzoletti bianchi che esprimevano la protesta della folla contro gli sconti di pena per i militari coinvolti nelle torture e nei delitti avvenuti durante gli anni della dittatura. Decine di migliaia di argentini, tra le quali madri e nonne dei desaparecidos, hanno contestato la sentenza della Corte suprema per la quale gli uomini accusati di delitti di lesa umanità e che sono in carcere, possono contare i giorni già trascorsi in prigione in modo doppio ai fini della loro condanna definitiva.

La sentenza, definita «del 2x1», è stata approvata qualche giorno fa ed ha subito suscitato un’ondata di proteste. La decisione della Corte infatti riguarda un unico caso ma potrebbe aprire le porte della impunità per circa 750 militari. Il Parlamento, con una legge approvata all’unanimità, sta provando a limitare gli sconti promuovendo un’interpretazione della sentenza che impedisca di fatto ai militari di usufruire dell’agevolazione.

Per capire il perché delle proteste, bisogna fare un passo indietro nella storia. Nel 1976, in seguito a un colpo di stato, prende il potere il comandante dell’esercito argentino Jorge Videla: sospesa la Costituzione, le libertà civili e sindacali, oltre 30mila persone scompaiono nel nulla. Sono i «desaparecidos».

La repressione colpisce per prime le organizzazioni di sinistra: radicali, i militanti del movimento Montonero, i peronisti, i guerriglieri trozkisti, gli appartenenti all’Erp e a tutti i movimenti studenteschi, sindacali e politici non allineati con il regime. I ragazzi vengono arrestati, torturati, a volte rilasciati alle famiglie ma nella maggior parte dei casi segretamente uccisi senza lasciare tracce. Alle madri che si recano al ministero dell’Interno per chiedere notizie non viene detto nulla, i loro figli non compaiono su nessun registro: sono «desaparecidos».

La scusa che la polizia ripropone alle famiglie è sempre la stessa: «Saranno scappati di casa», ma nessuno ci crede, tutti sanno che è in atto una repressione politica e che quei ragazzi, se ancora in vita, sono prigionieri del regime. L’uso della tortura è sistematico: scariche elettriche, stupri, pestaggi, ferimenti, ustioni e torture psicologiche. Ma come sparivano queste persone? Secondo alcune testimonianze, i ragazzi venivano caricati su aereoplani e poi lanciati da alta quota in mare aperto. Nel 1981 viene deposto Videla, si alternano altri «presidenti a vita» ma la dittatura viaggia ormai verso la sua conclusione, certificata dalle libere elezioni del 1983.

Il presidente democraticamente eletto Raul Alfonsin crea la Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone che consentì l’apertura di oltre 2000 processi nei confronti dei militari responsabili della scomparsa e morte di migliaia di civili. La verità venne a galla. Videla è stato condannato all’ergastolo nel 2010 e attualmente si trova in carcere.

