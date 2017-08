Assalto con coltello in Germania, un morto

Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita in un attacco di una persona armata di coltello a Wuppertal, nel Nordreno-Westfalia. Lo scrive la Dpa. Il responsabile è in fuga.

Gli inquirenti indagano a 360 gradi sull'accoltellamento. Lo ha spiegato un portavoce della polizia locale all'agenzia di stampa ANSA.

"Non vi sono al momento indizi che possa essersi trattato di terrorismo, ma al momento nulla può essere escluso", ha detto il portavoce. L'aggressione è stata commessa alle 14.45, nei pressi della stazione di Wuppertal. La vittima è un uomo di trenta anni. Non è neppure chiaro se a colpire siano state una o più persone.

L'ipotesi più accredita è che l'aggressione con il coltello sarebbe avvenuta durante una lite esplosa in un negozio di Wuppertal, in Germania. È quello che scrivono i media tedeschi, a proposito dell'accoltellamento, in cui oggi ha perso la vita un trentenne ed è rimasto ferito un 25enne. La polizia indaga in tutte le direzioni per individuare l'artefice.

(Ats)