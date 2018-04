Attacco kamikaze a Kabul, 12 vittime

L'attentatore si è fatto esplodere fra la gente che attendeva in una scuola il proprio turno per registrarsi per le prossime elezioni. I talebani negano qualsiasi coinvolgimento.

Sono almeno 12 le vittime dell'attacco kamikaze di stamane in un centro di registrazione elettorale allestito in una scuola a Kabul. Un bilancio che, secondo il ministero della sanità, è purtroppo destinato a salire. L'attentatore si è fatto esplodere fra la gente che, in un settore della scuola, attendeva il proprio turno per registrarsi per le prossime elezioni e per ritirare il nuovo documento di identità nazionale afghano.

Il portavoce del ministero dell'Interno, Najib Danish, ha indicato che molti dei 57 feriti ricoverati in ospedale sono in condizioni critiche. Fra le vittime, si è infine appreso, ci sono molte donne.

I talebani afghani hanno negato qualsiasi loro coinvolgimento nell'attacco. In un tweet, il portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ha assicurato che "i talebani non hanno nulla a che fare con l'esplosione avvenuta oggi nella capitale".

Il fatto che la scuola dove è stato realizzato l'attentato si trovi in un'area abitata da musulmani sciiti rafforza l'ipotesi di una operazione dell'Isis.

