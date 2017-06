Attacco a Londra, un nuovo arresto

Una ragazza si commuove davanti ai fiori posti come tributo su London Bridge, dove oggi si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di sabato notte.

Un giovane di 27 anni è stato arrestato oggi, martedì, dalla polizia britannica nell'ambito delle indagini sui presunti fiancheggiatori dei tre terroristi uccisi sabato dopo aver fatto strage fra London Bridge e Borough Market. L'arresto è avvenuto nel corso di un nuovo blitz condotto a Barking, alla periferia est di Londra, dove abitavano tutti e tre i componenti del commando. In precedenza erano state invece scarcerate senza accuse a carico le ultime 10 persone rimaste fino a ieri in detenzione per la stessa vicenda (vedi articoli correlati).

Intanto, la polizia britannica ha confermato l'identità del terzo killer di Londra, il 22enne Youssef Zaghba, specificando tuttavia che non era conosciuto dalla polizia e dall'intelligence. Scotland Yard aggiunge inoltre che l'uomo "aveva la nazionalità italiana ed era di origini marocchine" e viveva nell'East London come gli altri due terroristi.

Ieri la polizia inglese aveva diffuso i nomi degli altri due terroristi coinvolti nella strage. Le loro identità sono state individuate dalla polizia britannica nel giro di poche ore. Si tratta di Khuram Butt e Rachid Redouane. Volti noti, allevati nei ghetti di periferia, già segnalati come estremisti a Scotland Yard o all’intelligence, addirittura messisi in mostra in un documentario televisivo con tanto di bandiera nera dell’Isis.

(Red/Ats)