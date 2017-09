Attentato a Londra, un arresto

Un diciottenne è stato arrestato nella zona di Dover, nel sud dell'Inghilterra, in relazione all'attentato alla metropolitana di Londra. Lo riferisce Skynews. Il giovane è stato bloccato stamattina nella zona del porto della città, terminal dei collegamenti con la Francia attraverso la Manica, ha confermato la polizia. Non è stato precisato al momento se stesse per imbarcarsi o meno, né se sia sospettato come autore dell'attentato o come complice.

Il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha parlato comunque di un "arresto significativo", aggiungendo peraltro che a dispetto dei "progressi" nelle indagini, lo stato di allerta "resta critico".

L'arrestato è stato trasferito a Londra per essere preso in custodia in una stazione della Metropolitan Police nella zona sud della capitale britannica. È "decisamente troppo presto" per dire se il diciottenne arrestato oggi a Londra nell'ambito delle indagini sull'attentato di ieri nella metropolitana fosse noto alla polizia. Parola della ministra dell'Interno, Amber Rudd, che ha così aggirato una domanda al riguardo dagli schermi di SkyNews. Ieri il presidente degli Usa, Donald Trump, aveva innescato uno stizzito botta e risposta con Theresa May, rimproverando in sostanza in un tweet Scotland Yard di lasciarsi sfuggire persone sospette non ignote negli archivi di polizia.

Livello d'allerta "critico"

Sono già centinaia i militari britannici dispiegati in queste ore a protezione di obiettivi sensibili nell'ambito dell'operazione Tempora, annunciata ieri dalla premier Theresa May dopo l'attentato alla metropolitana di Londra e parallelamente all'innalzamento del livello di allerta nazionale a "critico", che presuppone minacce d'altri attacchi imminenti.

(Ats)