Auto contro militari alle porte di Parigi

Guarda la gallery

Un gruppo di militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle è stato investito da un'auto a Levallois-Perret, alle porte di Parigi. Secondo informazioni di France Info sei militari sono stati feriti, tre dei quali in modo grave, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Si tratta di un atto "volontario", secondo la prefettura di polizia della Hauts-de-Seine. L'inchiesta sull'aggressione è quindi stata affidata - secondo quanto si è appreso - alla procura dell'antiterrorismo francese.

L'aggressione ha avuto luogo "in un vicolo", dove gli uomini si trovavano dopo essere usciti dalla caserma. Il palazzo è un "vecchio immobile" degli anni '50, "situato a 100 metri dal municipio" ha spiegato il sindaco della città, Patrick Balkany, ai microfoni di Franceinfo. Balkany, aggiungendo che la zona in cui è avvenuto l'episodio è molto "calma", ha condannato il gesto e parlato di "un'aggressione intollerabile e vergognosa".

Quartiere blindato

Intanto un ingente dispositivo di polizia e forze di sicurezza è stato disposto per rintracciare l'uomo in fuga, la BMW che ha investito i soldati e eventuali elementi utili per l'inchiesta. Blindato il quartiere della Place de Verdun: è stato eretto un perimetro di sicurezza. Tra l'altro, Levallois-Perret, è sede della divisione nazionale antiterrorismo della Francia.

(Red/Ats)