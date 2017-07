Bombardieri USA in volo sulla Corea del Nord

Due bombardieri B-1B dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti (Usaf) hanno sorvolato ieri la penisola coreana in «risposta diretta» ai recenti test missilistici nordcoreani. Lo rende noto la stessa Usaf, citata dai media internazionali. I B-1B bombardieri strategici supersonici per missioni di interdizione, sono partiti da una base aerea statunitense a Guam e hanno volato a bassa quota sopra una base aerea della Corea del Sud affiancati da jet giapponesi e sudcoreani. «La Corea del Nord resta la minaccia più urgente per la stabilità regionale», dichiara il comandante delle Forze aeree del Pacifico (Pacaf), il generale Terrence J. O’Shaughnessy. Poco prima, a confermare la tensione in Asia orientale per l’avanzamento del programma missilistico nord-coreano, anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva fatto sentire la sua voce: Trump in un tweet si è detto «molto deluso» dalla Cina. «I nostri sciocchi leader del passato hanno permesso loro di fare centinaia di miliardi di dollari all’anno nel commercio, ma loro non hanno fatto nulla per noi con la Corea del Nord, solo chiacchiere. Non possiamo più permettere che questo continui. La Cina potrebbe risolvere questo problema facilmente», ha aggiunto il presidente statunitense.