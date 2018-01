Braccio di ferro tra Madrid e Barcellona

Il presidente del Parlamento della Catalogna ha rinviato il voto per la rielezione di Puigdemont: "Non presenterò un altro candidato, non accetteremo ingerenze".

Era previsto oggi, 30 gennaio, il voto, ma il presidente del parlamento della Catalogna, Roger Torrent, ha annunciato il rinvio della sessione delle 15 questo pomeriggio per la rielezione del President uscente in esilio, senza precisare una nuova data. Torrent ha detto che il Parlament ha presentato un ricorso davanti alla consulta di Madrid e ha anche precisato che “Carles Puigdemont mantiene "tutti i diritti" di essere eletto alla guida della Generalitat”, precisando che "non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze".

Il presidente del parlamento catalano ha inoltre dichiarato che, con il suo divieto a un'elezione del dirigente indipendentista senza previa autorizzazione da parte della magistratura, la Corte costituzionale di Spagna ha "violato i diritti di milioni di catalani".

Destituito da Madrid dopo il referendum del 1 ottobre, Puigdemont resta in esilio a Bruxelles.

(Red/Ats)