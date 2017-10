Brexit: "Via libera ai preparativi interni a 27"

I 27 hanno dato l'ok all'inizio dei preparativi interni per i negoziati sulle future relazioni tra Ue e Gran Bretagna. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. L'obiettivo è infatti arrivare pronti al momento in cui verrà decretato un "progresso sufficiente" sui diritti dei cittadini, 'conto' da pagare e Irlanda, necessario per 'chiudere' il passato e aprire alla fase successiva del nuovo rapporto Ue-Gb, auspicabilmente per il prossimo vertice Ue a dicembre. "Adottate le conclusioni sulla brexit. I leader danno il via libera ai preparativi interni a 27 per la seconda fase", ha twittato Tusk.

Sul fronte dei diritti dei cittadini, si legge nelle conclusioni, c'è stato "progresso" e i 27 invitano il caponegoziatore Ue, Michel Barnier, a "costruire a partire dalla convergenza raggiunta" in modo da assicurare ai cittadini e alle loro famiglie le garanzie necessarie, procedure amministrative semplici e il ruolo della Corte di giustizia Ue.

Per quanto riguarda l'Irlanda, c'è invece stato "qualche progresso" sulla convergenza dei principi da seguire per proteggere l'Accordo del Venerdì Santo, per cui i 27 invitano Londra a "soluzioni flessibili e ingegnose".

Sul conto del divorzio, invece, Londra "non ha ancora tradotto in un impegno fermo e concreto" le sue affermazioni. Di conseguenza, i 27 chiedono di continuare a lavorare "in modo da essere in grado di passare alla seconda fase dei negoziati il prima possibile".

Per questo "alla sua prossima sessione di dicembre, il Consiglio europeo riesaminerà lo stato del progresso nei negoziati per determinare se è stato fatto sufficiente progresso su ciascuna delle tre questioni". Se così sarà, sottolineano le conclusioni, il Consiglio europeo "adotterà ulteriori linee guida in relazione al quadro per la futura relazione e su possibili accordi transitori", e per questo invita a "iniziare le discussioni preparatorie interne".

