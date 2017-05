British Airways in tilt

"Non abbiamo prove che si tratti di un attacco di hacker". Così la British Airways dopo i gravi problemi registrati al sistema di computer che ha costretto la compagnia aerea a cancellare tutti i voli in partenza dagli scali di Heathrow e Gatwick, fino alle 17 ora locale, provocando il caos negli aeroporti.

In una nota, la compagnia chiede ai passeggeri di non recarsi in aeroporto e che "sta tentando di risolvere il problema al più presto". Un portavoce si è limitato a parlare di una grave avaria. Già due volte, a giugno e settembre 2016, la British Airways aveva subito un grave problema tecnico al sistema informatico che regola il check-in a livello globale.

(Ats)