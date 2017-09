Catalogna, presidiati i seggi del referendum

In 80 mila in piazza a Barcellona per l'ultimo comizio prima del voto del 1° ottobre. E alcuni catalani indipendisti occupano le scuole per consentire il referendum.

Tensione sempre più alta in Spagna alla vigilia della data, il 1° ottobre, in cui dovrebbe tenersi il referendum per l’indipendenza della Catalogna, considerato illegale dalle autorità spagnole. Migliaia di persone - 80mila secondo gli organizzatori - stanno assistendo stasera in un mare di bandiere indipendentiste al comizio finale della campagna per il «sì» al referendum di indipendenza catalano di domenica, con il presidente Carles Puigdemont e il vicepresidente Oriol Junqueras. E alcuni cittadini catalani indipendentisti hanno iniziato ad occupare pacificamente le scuole trasformate in seggi nel centro di Barcellona per consentire di svolgere il referendum illegale sulla secessione da Madrid. Intanto un giudice spagnolo ha ordinato questa sera la chiusura del sito di e-voto elettronico del governo catalano per evitare che possa essere usato come alternativa domenica al voto nei seggi. 'Efe' riferisce che la decisione è stata presa in base a una informativa dell’inchiesta 'segreta' condotta dalla Guardia Civil spagnola, con materiale ottenuto durante il blitz nelle sedi del governo catalano del 20 settembre, che aveva portato all’arresto di 14 dirigenti dell’amministrazione.