Cesare Battisti arrestato in Sudamerica

L’ex terrorista Cesare Battisti è stato arrestato alla frontiera tra Brasile e Bolivia. L’ex militante dei Pac (Proletari armati per il comunismo) è stato fermato nella città di Corumbà, al confine tra i due Stati. L’Italia aveva chiesto la sua estradizione dopo la condanna a quattro ergastoli ma se l’era vista negare dal governo brasiliano di Lula. Il terrorista rosso era stato condannato in contumacia a quattro ergastoli per altrettanti omicidi avvenuti durante gli anni di piombo. L’attuale presidente brasiliano Michel Temer si era espresso recentemente a favore dell’estrazione in Italia ed il 27 settembre Battisti aveva presentato ricorso al Tribunale Supremo. Nel 2010 era stato - con una scelta esclusivamente politica - l’allora presidente Inacio Lula da Silva a sovvertire la scelta sempre del Tribunale Supremo che aveva concesso l’estradizione di Battisti, che si era rifugiato in Brasile nel 2007 dopo essere scappato dalla Francia, dove per oltre 30 anni era vissuto liberamente. L’arrivo all’Eliseo di Nicolas Sarkozy aveva cambiato il regime di condiscendenza con cui l’allora presidente socialista, Francois Mitterand, aveva accolto decine di terroristi italiani. Lo scorso 25 settembre l’Italia aveva presentato una nuova istanza per rivedere la decisione dell’ex presidente Lula che aveva concesso l’asilo politico a Battisti.