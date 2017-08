Charleston, uomo armato prende ostaggi

Una persona è morta, mentre è stato ferito dalla polizia l'uomo che, armato, ha tenuto diverse persone in ostaggio per alcune ore in un ristorante nel centro di Charleston in Sud Carolina. Lo ha reso noto la Polizia locale, stando al giornale 'Post and Courier'.

Gli ostaggi sono adesso liberi, ha aggiunto la Polizia, mentre il sindaco della città, John Tecklenburg, ha sottolineato che non si tratta né di terrorismo né di un crimine dell'odio, ma di "un dipendente arrabbiato". L'uomo è in condizioni "critiche".

(Ansa)