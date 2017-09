Colombia: piccolo incidente per il Papa

Piccolo incidente a Cartagena per Papa Francesco, fortunatamente nulla di grave. Mentre il Pontefice percorreva in papamobile scoperta il centro della città colombiana, quarta e ultima tappa del suo viaggio nel Paese sudamericano, ha sbattuto sul parabrezza della vettura mentre si sporgeva per salutare un bambino. L’incidente, causato da una frenata, ha provocato al Papa una leggere contusione che si estende sopra e sotto l'occhio sinistro, esattamente sull'arcata sopraccigliale e sullo zigomo.

Il papa dopo l'urto ha poggiato una mano sul volto, ma ha voluto comunque proseguire la sua corsa tra le due ali di folla. Subito è stato soccorso dal comandante della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani, che gli ha tamponato con un fazzoletto le ferite. Successivamente è stato medicato con due piccoli cerotti. Alcune gocce di sangue sono cadute sulla veste che è stata smacchiata anche se l'alone è rimasto visibile. Il portavoce vaticano, Greg Burke, ha tranquillizzato i giornalisti che accompagnano il Vescovo di Roma nella sua trasferta: «Il Papa ora sta bene, gli è stato applicato del ghiaccio» ha detto, chiarendo che «prosegue senza alcuna variazione il programma del viaggio». Alle persone, preoccupate, che chiedevano cosa fosse successo, lo stesso Francesco ha risposto con una battuta: «Mi hanno dato un pugno! Sto bene».