"Con Charlie fino alla fine"

I genitori del piccolo Charlie Gard, affetto da una rara malattia degenerativa, stanno trascorrendo insieme al loro figlio di 11 mesi, "gli ultimi preziosi momenti", prima dell'addio. I coniugi Gard, che ieri hanno annunciato di voler rinunciare alla loro battaglia legale per le cure del loro figlio, intendono trascorrere "tutto il tempo possibile prima che Charlie vada via". A scriverlo è la Bbc online.

Anche per andare in questa direzione, Chris Gard e Connie Yates sono rientrati oggi all'Alta Corte di Londra perché vogliono che il bimbo venga trasferito a casa prima di staccare la spina. L'ospedale dove Charlie è ricoverato, il Great Ormond Street, ha invece dei dubbi sul suo spostamento. Lo rende noto il Daily Mail.

La polimica intorno all'esperto USA

E intanto monta la polemica tra il Great Ormond Street Hospital di Londra e l'esperto americano, il neurologo Michio Hirano, che sta sperimentando una terapia alternativa in fase embrionale alla Columbia University di New York. Nella sua dichiarazione ieri all'Alta Corte l'ospedale si è detto "sempre più sorpreso e deluso" che il medico americano "non abbia letto le ultime cartelle mediche di Charlie e non abbia esaminato le immagini del cervello del piccolo e il secondo responso medico sulle sue condizioni". L'ospedale gli aveva inoltre dato la possibilità di visitare Charlie a gennaio, ma il medico Usa lo avrebbe incontrato solo la scorsa settimana.

