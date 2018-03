Condannati a stare uniti per vincere

Questo è il destino del Centrodestra in Italia, con Berlusconi, Salvini e Meloni che non si possono vedere, ma che fanno parte della stessa coalizione per vincere il 4 marzo.

di Leone Grotti

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si possono vedere e hanno fatto di tutto per evitarsi in campagna elettorale, spesso contraddicendosi a distanza di poche ore, ma fanno parte della stessa coalizione e tutti i sondaggi concordano su una cosa sola: vinceranno le elezioni del 4 marzo. Il principale punto di forza del centrodestra, rispetto al PD e al Movimento Cinque Stelle, per quanto paradossale, è proprio questo: la capacità di federarsi, scendendo a compromessi, pur di dar vita a una coalizione unitaria in grado di trionfare alle urne.

Ma questa è anche la condanna di Forza Italia (FI), Lega e Fratelli d’Italia (FDI), ai quali si è aggiunta la “quarta gamba” di Noi con l’Italia: una coalizione unica, ma non unita, riuscirà a governare per cinque anni? Secondo l’ultimo sondaggio disponibile prima del silenzio elettorale, il centrodestra conquisterà il 36,8% dei voti, superando il M5S, fermo al 28%, e il PD (23%). A causa di una legge elettorale astrusa e machiavellica, questi numeri potrebbero non bastare a ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (vedi articolo a fianco), ma il problema più grande per il centrodestra è un altro.

Chi è il leader?

Fin dalla sua prima “discesa in campo” del 1994, Berlusconi è stato in grado di riunire attorno a sé i moderati e le frange più estreme della destra. Sempre, però, facendo la parte del leone. Che dovesse essere l’imprenditore prestato alla politica a detenere lo scettro del comando non è mai stato messo in dubbio, soprattutto perché era lui il vero catalizzatore di consensi. Oggi però le cose sono cambiate. Non solo perché il tre volte presidente del Consiglio ha raggiunto l’età di 81 anni, ma anche per una ragione strettamente legale: Berlusconi non può candidarsi né ricoprire il ruolo di premier.

Nel 2013, infatti, è stato condannato nel cosiddetto “processo Mediaset” per frode fiscale ed è interdetto dal ricoprire i pubblici uffici fino al 2019 (anche se solo in virtù di una legge approvata dopo la condanna e quindi applicata in modo retroattivo, fonte di un ricorso alla Corte di Strasburgo). In mancanza del leader naturale della coalizione, dunque, chi guiderà un eventuale Governo di centrodestra?