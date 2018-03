"Contro la Russia l'Occidente esagera"

Intervista a Sergio Romano, ex ambasciatore presso NATO e Unione Sovietica: "Per espellere più di 100 diplomatici servono prove sicure. La 'russofobia' dell’Europa esiste".

di Leone Grotti

«Devo dire la verità: non mi aspettavo una reazione così compatta da parte dell’Occidente nei confronti della Russia. Prendere misure così forti senza esibire prove decisive mi sembra esagerato». Sergio Romano è rimasto «sorpreso» dalla decisione dei membri della NATO e dell’Unione Europea di espellere oltre 100 funzionari e diplomatici britannici nell’ambito del caso Skripal. La Gran Bretagna aveva chiesto agli alleati di reagire con forza all’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal, avvenuto a Salisbury il 4 marzo. Londra accusa Mosca del tentato omicidio dell’ex agente segreto, condannato in Russia nel 2004 per alto tradimento (faceva il doppio gioco per gli inglesi) e poi liberato nel 2010 nell’ambito di uno scambio di 007 tra Russia e Stati Uniti.

Il premier inglese Theresa May non ha ancora fornito prove schiaccianti del coinvolgimento russo e Romano, editorialista e scrittore, già ambasciatore italiano presso la NATO (1983-1985) e poi presso Mosca nell’allora Unione Sovietica (1985-1989), non nasconde un certo scetticismo al GdP.

Perché è rimasto sorpreso?

Se Londra ha fornito delle prove, ancora non le ha rese pubbliche. Senza le prove si rimane nell’incertezza e prendere misure di questa entità, sapendo che peggioreranno le relazioni con la Russia, mentre ci sono ancora dei dubbi, è esagerato.

Che cosa ha spinto l’Europa a usare il pugno duro?

Credo che sia rimasta spiazzata dagli Stati Uniti. Donald Trump ha cacciato 60 persone e chiuso il consolato di Seattle ed è sorprendente. Il presidente infatti aveva fatto credere che uno dei suoi obiettivi sarebbe stato quello di normalizzare i rapporti con Mosca. Invece sta dando retta a quei circoli politico-militari che sono molto influenti e fanno parte dei vertici dello Stato americano.