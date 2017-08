Crisi Corea, il Giappone schiera i missili

Il Giappone sta procedendo allo schieramento dei missili intercettori nella parte occidentale del Paese in risposta al piano di attacco contro il territorio Usa di Guam con 4 missili intermedi, come anticipato ieri dal dispaccio dell'agenzia ufficiale Kcna.

Il piano definitivo sarà completato entro metà mese e prevede che i vettori sorvolino lo spazio aereo nipponico delle prefetture di Shimane, Hiroshima e Kochi prima di colpire le acque intorno a Guam.

Le forze aeronautiche di autodifesa giapponesi dotate di missili intercettori Pac3, in genere di stanza intorno a Tokyo, sono partite in serata per presidiare quattro diversi basi militari dove montare già domani mattina le unità operative una per ognuna delle tre prefetture interessate dalle traiettorie dei missili nordcoreani, più un'ultima nella vicina prefettura di Ehime.

I sistemi, ha ricordato la tv pubblica Nhk, sono basati sul combinato intercettori terra-aria e radar da tenere operativi nel caso in cui anche i singoli pezzi di missili del Nord cadano sul territorio nipponico. La Marina ha invece piazzato nel mar del Giappone un cacciatorpediniere armato con tecnologie Aegis, fatte di intercettori e radar per rintracciare i vettori.

Il ministro della Difesa Itsunori Onodera, che ha già firmato l'ordine di abbattimento, ha affermato ieri in parlamento che il Giappone è pronto a intercettare e distruggere missili in arrivo dalla Corea del Nord.

(Ats)