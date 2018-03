Cristiani sempre perseguitati in Nigeria

È di oggi la notizia delle 110 studentesse rapite un mese fa dai jihadisti di Boko Haram in un villaggio della Nigeria sono state liberate: lo riporta la BBC online.

La notizia che circola invece poco nelle testate è quelle delle migliaia di cristiani uccisi nel paese più ricco di petrolio di tutta l’Africa negli ultimi anni. Ed è da questi pochi Media che si apprendono le notizie dei massacri.

Secondo la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, in Nigeria dal 2006 al 2014 oltre 12mila cristiani sono stati uccisi, 2mila chiese sono state distrutte e gli sfollati sono 1,4 milioni. A rendere noti i numeri di questa persecuzione anti-cristiana è stato l’arcivescovo della diacesi di Kafanchan, monsignor Joseph D. Bagobiri. Un bilancio degli attacchi islamici nell’area di Kafanchan tra dicembre 207 e gennaio 2018 mesi è stato reso noto sempre dallo stesso arcivescovo, il quale ha dichiarato che nell’area “53 villaggi sono stati bruciati, 808 persone sono state uccise, 1422 case e 16 chiese distrutte”. Cifre che rappresentano una vera e propria persecuzione religiosa, soprattutto nel nord del Paese abitato per il 99% da musulmani di etnia Hausa e Fulani.

Sebbene vi siano anche cause sociali alla base di questi attacchi, l’arcivescovo di Kafanchan non ha dubbi: “Il fattore religioso è preponderante”. Nell’area settentrionale vi è stata un’eccezionale “crescita del cristianesimo negli ultimi 100 anni”. In termini numerici si è passati dallo 0% al 31%, quote che “rappresentano un motivo sufficiente per scatenare la persecuzione”. Inoltre “non si può neanche pensare che l’attacco sia contro un particolare gruppo etnico, perché i cristiani appartengono a diversi ceppi etnici”, ha affermato l’arcivescovo.

Nessun aiuto dallo Stato

Il vescovo ha inoltre spiegato a ACS che gran parte della classe politica nigeriana appartiene all’etnia fulani e ciò chiarirebbe non soltanto la mancata assicurazione dei colpevoli alla giustizia, ma anche la disponibilità di armi sofisticate in mano ai terroristi. "I fulani sono responsabili della dogana, dell’immigrazione e del ministero degli affari interni. Quindi è molto semplice per loro trafficare armi lungo le frontiere senza alcun impedimento. E data la natura sofisticata delle armi in loro possesso è facile sospettare che queste siano fornite ai terroristi dai loro amici al governo o nell’esercito".

(Red/Ats)