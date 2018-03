Crolla una palazzina nel Milanese

Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano). Tutte e nove le persone coinvolte sono state estratte vive dalle macerie dello stabile di due piani, parzialmente crollato. Lo hanno confermato i carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto, riferisce l'agenzia di stampa italiana ANSA. Secondo un primo bilancio, i feriti sono 4 bambini e 5 adulti. Sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese), e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi con ustioni sul corpo e l'ultimo uomo estratto che è in fase di valutazione da parte dei medici.

Una intera famiglia - mamma, papà e due bimbi - è ricoverata in prognosi riservata. Il papà, di 45 anni, è al momento al San Gerardo di Monza ma dovrebbe essere trasferito al Niguarda di Milano, dove è stato trasferito con l'elisoccorso dall'ospedale di Legnano il figlio più grande di nove anni, che presenta ustioni sul 20% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva. Anche la mamma di 41 anni è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva al Niguarda, in condizioni che paiono più gravi di quelle del bimbo. Il fratellino più piccolo è invece ricoverato in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita.

La prima ipotesi sulle cause del crollo è un cedimento a seguito di un'esplosione, informano i Vigili del fuoco, arrivati per primi sul posto. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 abitazioni.

(Ats)