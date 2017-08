Danimarca, 20 tonnellate di uova infette

Venti tonnellate di uova contaminate sono state distribuite in Danimarca. Lo ha reso noto l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare, come riporta la Bbc. Le uova sono state vendute principalmente a bar, caffetterie e catene di catering in Danimarca. Le uova, contaminate dall'insetticida fipronil, possono provocare danni ai reni, al fegato e alla tiroide se mangiate in gran quantità.

L'autorità nazionale per la sicurezza alimentare danese ha rivolto un appello alla calma ai consumatori, specificando che le uova contaminate con l'insetticida che sono entrate nel Paese non rappresentano alcun rischio per la salute. In ogni caso, le venti tonnellate di uova contaminate saranno ritirate dal mercato, perché l'insetticida fipronil è vietato nelle industrie alimentari dell'Ue.

Due arresti in Olanda

Intanto due dirigenti dell'azienda olandese Chickfriend, di Barnveld, sono stati arrestati nel quadro dell'inchiesta sull'utilizzo fraudolento dell'insetticida fipronil nell'allevamento di polli, all'origine dello scandalo delle uova contaminate. Non è ancora chiaro quali siano le accuse contro i due dirigenti. Lo riporta l'online del quotidiano olandese De Telegraaf. Nel corso della giornata sono state condotte anche otto perquisizioni.

Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Belga, Chickfriend è al centro del caso, così come la società belga Poultry-Vision.

I due amministratori di Chickfriend, arrestati in Olanda pochi giorni fa avevano chiuso il sito web e la loro pagina di Facebook, e sembravano essere scomparsi nel nulla.

Undici perquisizioni in Belgio

Sono undici le perquisizioni condotte dalla polizia federale belga e dall'Agenzia per la sicurezza alimentare (Afsca), nel quadro dell'inchiesta sull'uso fraudolento dell'insetticida fipronil nell'allevamento di polli, all'origine dello scandalo delle uova contaminate.

Durante gli accertamenti è stato sequestrato materiale ritenuto di interesse. Lo riportano gli online dei media belgi, sulla base delle dichiarazioni della procura d'Anversa.

Intanto il Belgio ha deciso di organizzare una task force per esaminare tutte le possibili misure a sostegno del settore avicolo. Stamani si è tenuta una riunione tra i rappresentanti dei comparti agricoli e commerciali, i ministri competenti, l'Afsca, oltre al premier Charles Michel e al vice-premier.

(Ats/Red)