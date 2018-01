Danni e morti per il passaggio di Friederike

La tempesta Friederike, che ha flagellato il Nord Europa con venti fino a 200 chilometri orari, ha lasciato dietro di sé almeno dieci morti, feriti e danni ingenti. Dall'Olanda al Belgio, dalla Germania alla Gran Bretagna, alla Francia: gli aeroporti sono andati in tilt, il traffico ferroviario e autostradale è stato messo a dura prova con disagi per milioni di persone.

Nei Paesi Bassi il bilancio è di tre morti e un ferito, tutti colpiti da rami o da alberi sradicati dal vento. In Belgio la furia della tempesta ha provocato la morte di una donna, rimasta schiacciata nell'abitacolo della sua auto per la caduta di un albero, a sud-est di Bruxelles. Almeno quattro invece i feriti ad Anversa, tra cui una donna in gravissime condizioni dopo esser stata colpita alla testa da una lastra di metallo.

Drammatico il bilancio in Germania dove l'uragano Friederike ha causato la morte di almeno sei persone, di cui due vigili del fuoco impegnati nei soccorsi.

La bufera ha spazzato anche la Gran Bretagna, dove è stata colpita soprattutto l'Inghilterra orientale con raffiche che nel Norfolk, a nord di Londra, hanno superato nella notte i 130 chilometri all'ora, ma danni e disagi si registrano anche in Galles e un po' in tutto il Paese: aggravate nel nord, specialmente in Scozia, anche dalla neve che cade copiosa da alcuni giorni.

(Ats)