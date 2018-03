Datagate Facebook: "Poteva essere evitato"

Il datagate che sta investendo Facebook "poteva essere evitato": parola di Sandy Parakilas, ex manager del colosso dei social media che accusa i vertici del gruppo di "gestione lassista" sul fronte della gestione dei dati e dei rapporti con i programmatori esterni: come con la società Global Science Research, che attraverso un'app ha potuto raccogliere oltre 50 milioni di informazioni private e venderle alla Cambridge Analytica che lavorava per le elezioni di Donald Trump.

"Zero, non c'era assolutamente nessun controllo sui programmatori esterni", racconta al Guardian Parakilas, che dal 2011 al 2012 è stato il massimo responsabile di Facebook a coordinare le indagini sulle violazioni dei dati. "Una volta che i dati lasciavano i server di Facebook non c'era alcun tipo di controllo - insiste - e nessun tipo di conoscenza su che fine facessero.

(Ats)