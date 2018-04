"Devo spiegare cos'è successo in Catalogna"

"Il mio dovere è prendermi dei rischi, non pensavo certo di essere arrestato in Germania, ma è mio compito andare in giro per l'Unione Europea a spiegare cos'è successo in Catalogna": così l'ex presidente catalano Carles Puigdemont in una conferenza stampa a Berlino, rispondendo alla domanda sulle ragioni che lo hanno spinto a lasciare il Belgio dove non correva rischi.

"Io rispetto la volontà di tutti i governi, credo nella democrazia europea e ho fiducia nel governo tedesco, ma non interferirò negli affari interni della Germania", ha aggiunto.

"Noi - ha proseguito - vogliamo iniziare a dialogare, spero che la mia nuova situazione convinca le autorità spagnole a dialogare".

(Red/Ats)